Смерть близких и проблемы с психикой: каких звезд советского кино постигла страшная участь

Фрунзик Мкртчян. Кадр из &#34;Одиноким предоставляется общежитие&#34; (1983) Наталья Кустинская. Кадр из &#34;Просто ужас!&#34; (1982)
Сергей Филиппов. Кадр из &#34;В старых ритмах&#34; (1982) Александра Завьялова. Кадр из &#34;Тени исчезают в полдень&#34; (1971, 1973) Эдуард Изотов. Кадр из &#34;Иду на вулкан&#34; (1976, 1977)
Знаменитым артистам пришлось пережить много трудностей

Многие люди, глядя на улыбающихся актеров кино, даже не подозревают, с какими личными трагедиями они столкнулись. Именно профессионализм помог им скрыть боль, чтобы не показывать телезрителям негатив.

Фрунзик Мкртчян. Кадр из "Одиноким предоставляется общежитие" (1983)

Фрунзик Мкртчян – шизофрения жены и смерть детей

После рождения сына Вазгена у супруги актера Донары Пилосян начала развиваться шизофрения. Женщина проходила лечение во Франции, однако все было безрезультатно. В 1998 году скончалась дочь Мкртчана Нуна. Спустя несколько лет не стало и младшего наследника, которому передался недуг матери. А в 2011 году умерла и сама Пилосян – последние 25 лет она провела в стенах психиатрической клиники.

 Наталья Кустинская. Кадр из "Просто ужас!" (1982) 

Наталья Кустинская – гибель единственного сына и внука

В 2002 году ушел из жизни единственный ребенок Кустинской – сын Дмитрий от второго брака. Также артистка похоронила внука, который умер от рака. Две трагедии сильно подкосили Наталью Николаевну.

 Сергей Филиппов. Кадр из "В старых ритмах" (1982) 

Сергей Филиппов – смерть в одиночестве

Долгое время звезда кинокартины "Двенадцать стульев" боролся с раком головного мозга. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. В 1990 году Филиппова не стало. Его тело обнаружили только спустя две недели после смерти.

 Александра Завьялова. Кадр из "Тени исчезают в полдень" (1971, 1973) 

Александра Завьялова – депрессия и гибель от рук сына

После оглушительного успеха фильма "Тени исчезают в полночь" про Завьялову все забыли – более 20 лет актрису не приглашали в кино. Это привело к глубокой депрессии. В 1975 году Александру Семеновну отправили в психиатрическую больницу. В 2016 году артистка была убита собственным сыном Петром.

 Эдуард Изотов. Кадр из "Иду на вулкан" (1976, 1977) 

Эдуард Изотов – тюремное заключение и проблемы со здоровьем 

В 1983 году Изотова и его жену приговорили к трем годам лишения свободы. А все из-за того, что супруги обменивали валюту. В советское время это считалось преступлением. После выхода на свободу у актера начались серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес пять инсультов подряд. Окончательно восстановиться Эдуард Константинович так и не смог.

Анастасия ГОРЮНОВА

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