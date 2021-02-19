Знаменитым артистам пришлось пережить много трудностей

Многие люди, глядя на улыбающихся актеров кино, даже не подозревают, с какими личными трагедиями они столкнулись. Именно профессионализм помог им скрыть боль, чтобы не показывать телезрителям негатив.

Фрунзик Мкртчян – шизофрения жены и смерть детей

После рождения сына Вазгена у супруги актера Донары Пилосян начала развиваться шизофрения. Женщина проходила лечение во Франции, однако все было безрезультатно. В 1998 году скончалась дочь Мкртчана Нуна. Спустя несколько лет не стало и младшего наследника, которому передался недуг матери. А в 2011 году умерла и сама Пилосян – последние 25 лет она провела в стенах психиатрической клиники.





Наталья Кустинская – гибель единственного сына и внука

В 2002 году ушел из жизни единственный ребенок Кустинской – сын Дмитрий от второго брака. Также артистка похоронила внука, который умер от рака. Две трагедии сильно подкосили Наталью Николаевну.





Сергей Филиппов – смерть в одиночестве

Долгое время звезда кинокартины "Двенадцать стульев" боролся с раком головного мозга. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. В 1990 году Филиппова не стало. Его тело обнаружили только спустя две недели после смерти.





Александра Завьялова – депрессия и гибель от рук сына

После оглушительного успеха фильма "Тени исчезают в полночь" про Завьялову все забыли – более 20 лет актрису не приглашали в кино. Это привело к глубокой депрессии. В 1975 году Александру Семеновну отправили в психиатрическую больницу. В 2016 году артистка была убита собственным сыном Петром.





Эдуард Изотов – тюремное заключение и проблемы со здоровьем

В 1983 году Изотова и его жену приговорили к трем годам лишения свободы. А все из-за того, что супруги обменивали валюту. В советское время это считалось преступлением. После выхода на свободу у актера начались серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес пять инсультов подряд. Окончательно восстановиться Эдуард Константинович так и не смог.