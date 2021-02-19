Мальчик живет с мамой в Израиле и не общается с отцом

Николай Басков по-прежнему остается одним из самых завидных холостяков в российском шоу-бизнесе. "Золотой голос" встречался с главными звездными красавицами – Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой и Софией Кальчевой. А вот женат артист был лишь однажды, причем своего единственного сына не видел более десяти лет.

В 2001 году "натуральный блондин" женился на Светлане Шпигель – дочери своего продюсера. Спустя пять лет у супругов родился сын Бронислав, которому родители дали двойную фамилию Басков-Шпигель. Певец признавался, что счастлив быть отцом, но семейная жизнь вскоре дала трещину.

Ходили слухи, что отношения Николая и Светланы распались из-за постоянных гастролей артиста, однако сами экс-супруги причину разрыва так и не назвали. В 2008 году пара официально разошлась.

Басков говорил, что после развода в нем что-то надломилось, а дружеские отношения с женой ему сохранить не удалось. Вскоре после расставания Бронислав – единственный наследник артиста – стал носить фамилию Шпигель. Певец же сетовал, что Светлана не разрешает ему общаться с ребенком.

Позже экс-возлюбленная Баскова снова вышла замуж и родила еще одного ребенка, а после второго развода переехала в Израиль. С журналистами Шпигель не общается и ведет закрытый образ жизни, поэтому ни о ней, ни о сыне почти ничего не известно, пишет "Экспресс газета".

В апреле наследнику Баскова исполнится 15 лет, и певец не уверен, что мальчик вообще что-либо о нем знает. Артист признавался: разлука дается ему тяжело. На фотографии Бронислава он смотрит с болью, а отвечая на вопрос о сыне в беседе с Life не смог сдержать эмоций и вышел из комнаты:

"Мне трудно об этом говорить, это очень тяжелая для меня ситуация и... Время все расставит на свои места".

О личной жизни Баскова после развода ранее писало "Утро.ру".