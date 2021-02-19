Соседову отказали в месте на кладбище для звезд

Соседову отказали в месте на кладбище для звезд
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналисту отомстили за критику идеи отдельного захоронения деятелей культуры

Стас Барецкий, недавно выступивший с инициативой создания отдельного кладбища для российских звезд, заявил – там не найдется места для Сергея Соседова. А все из-за того, что журналист раскритиковал идею шоумена, подчеркнув, что таким образом он попросту хочет заработать денег.

Продюсер отметил, что территория в Мытищах будет отдана под захоронения деятелей культуры.

"Вот Соседов критикует идею. Ну а Соседова туда никто и не положит! Пусть критикует и пусть сам себе место ищет", – высказался Барецкий.

Стас добавил, что погост будет представлять из себя уникальное по своей инфраструктуре место. На территории кладбища будут располагаться отель, поминальное кафе и прочие сооружения, предназначенные для родственников, друзей и поклонников покойных, передает "Пятый канал".

Ранее Соседов поставил под сомнение проект шоумена. 

"Я вижу в этой идее просто бизнес-проект. Барецкий хочет открыть свое дело. Что-то кому-то собирать, какие-то фонды", – заявил скандально известный журналист.

Напомним, продюсера подвигла на создание уникального кладбища история со звездой сериала "След" Олегом Валкманом. Якобы актера было негде хоронить. Тогда-то шоумен и решил навсегда разобраться с данной проблемой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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