Журналисту отомстили за критику идеи отдельного захоронения деятелей культуры

Стас Барецкий, недавно выступивший с инициативой создания отдельного кладбища для российских звезд, заявил – там не найдется места для Сергея Соседова. А все из-за того, что журналист раскритиковал идею шоумена, подчеркнув, что таким образом он попросту хочет заработать денег.

Продюсер отметил, что территория в Мытищах будет отдана под захоронения деятелей культуры.

"Вот Соседов критикует идею. Ну а Соседова туда никто и не положит! Пусть критикует и пусть сам себе место ищет", – высказался Барецкий.

Стас добавил, что погост будет представлять из себя уникальное по своей инфраструктуре место. На территории кладбища будут располагаться отель, поминальное кафе и прочие сооружения, предназначенные для родственников, друзей и поклонников покойных, передает "Пятый канал".

Ранее Соседов поставил под сомнение проект шоумена.

"Я вижу в этой идее просто бизнес-проект. Барецкий хочет открыть свое дело. Что-то кому-то собирать, какие-то фонды", – заявил скандально известный журналист.

Напомним, продюсера подвигла на создание уникального кладбища история со звездой сериала "След" Олегом Валкманом. Якобы актера было негде хоронить. Тогда-то шоумен и решил навсегда разобраться с данной проблемой.