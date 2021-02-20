Пианистка не смогла смириться с тем, что рядом с ней был тяжело больной человек

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала настоящую причину, по которой она развелась с Арменом Джигарханяном. Рассказ пианистки прозвучал в эфире проекта "Бородина против Бузовой".

Цымбалюк-Романовская призналась, что она была вынуждена расстаться со звездой кинокартины "Собака на сене" из-за его возрастных проблем со здоровьем. Примечательно, что к моменту разрыва Джигарханян перенес два инсульта, также у него начала прогрессировать деменция.

При этом Виталина заявила, что именно второй инсульт стал причиной их с Арменом Борисовичем свадьбы, передает РИА ФАН.

"Он [инсульт] привел к браку, потому что он был совершенно один!" – высказалась пианистка.

Цымбалюк-Романовская думала, что брак с молодой избранницей поможет Джигарханяну держаться на плаву. Однако в какой-то момент Виталина не смогла больше состоять в отношениях с больным человеком.

"Мой муж пережил два тяжелых инсульта. У него стала сильно прогрессировать деменция. Именно по этой причине случилось так, что мы расстались", – объяснила актриса.

Напомним, Джигарханян и Цымбалюк-Романовская сыграли свадьбу в 2016 году. Но спустя год супруги развелись. Артист вернулся к своей второй жене – актрисе Татьяне Власовой.

Ранее появилась информация, что Виталину унизили на шоу "Бородина против Бузовой". В итоге за пианистку заступилась исполнительница хита "Мало половин".