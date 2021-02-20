Актрису нарекли разлучницей после того, как в Сеть попало совместное фото с Павлом

Лукерья Ильяшенко стала новой героиней Ютуб-шоу "Историс". Актриса призналась, что съемки с Павлом Прилучным обернулись для нее настоящим кошмаром. А все из-за того, что звезду сериала "Сладкая жизнь" заподозрили в романе с мажором.

Ильяшенко и Прилучный вместе снимались в фильме "Призрак" В какой-то момент Павел в личном микроблоге опубликовал совместный снимок с артисткой. Поклонники актера пришли к выводу, что их связывают не только рабочие отношения.

"Так обидно! Мы снимались с Пашкой Прилучным. У нас было восемь смен, я видела его восемь раз в жизни!" – заявила Лукерья.

Фанаты Павла набросились на Ильяшенко. Актрису обвинили в том, что она уводит коллегу из семьи. Примечательно, что тогда Прилучный еще состоял в браке с Агатой Муцениеце.

Не выдержав такого негатива, Лукерья обратилась к звезде сериала "Мажор". Артистка поинтересовалась, как он живет в условиях, когда поклонницы следят буквально за каждым его шагом. Актер заявил, что он попросту перестал реагировать на повышенное внимание к его персоне.

Ранее появилась информация, что Прилучный накинулся на бывшую супругу из-за детей. Он обвинил Агату Муцениеце в том, что она якобы настраивает наследников – 8-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию, против него.