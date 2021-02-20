"Это кощунство": друзья Кельми возмущены поступком его вдовы

"Это кощунство": друзья Кельми возмущены поступком его вдовы
Крис Кельми. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга покойного артиста не исполнила его последнюю волю

Певца Криса Кельми не стало в феврале прошлого года. Перед смертью исполнитель хита "Замыкая круг" попросил свою жену кремировать его, а прах развеять над Атлантикой. Однако близкий друг усомнился, что вдова выполнила последнюю волю артиста.  

Похороны Кельми проходили без прощания и излишней торжественности. После его тело было кремировано. Однако до сих пор неясно, что же все-таки стало с его прахом. Коллеги музыканта уверены, что его жена просто выбросила его, а вовсе не развеяла над Атлантическим океаном. 

Сама вдова историю с прахом супруга комментировать отказывается. Когда женщина отказалась рассказывать правду близкому другу артиста Владимиру Шансу, тот забил  тревогу и обратился на федеральные каналы. 

В студии "Прямого эфира" он заявил, что даже родной брат Криса не знает о том, куда же все-таки делся прах. Тогда Шанс отправился на кладбище друга. Когда Владимир возлагал цветы, он заметил странную урну без подписи. 

"Кто-то недавно положил. Что-то есть внутри, неужели прах? Неужели Криса? Ужас, я просто в шоке. Неужели это Людмила так кощунственно отнеслась к праху Криса? Урну так оставила. Ну, а кто мог еще принести сюда. Это не безобразие, это кощунство", 

возмущался Шанс в эфире "России 1". 

В итоге было решено провести экспертизу, которой займутся специалисты из Японии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В США разгорается спор из-за санкций против "Северного потока - 2"

Госдеп и Конгресс оказались по разные стороны баррикад из-за газопровода

Японцы вспомнили о "методе Путина" из-за Курил

Жители Страны восходящего солнца разочаровались действиях властей и призвали признать поражение 75-летней давности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей