Супруга покойного артиста не исполнила его последнюю волю

Певца Криса Кельми не стало в феврале прошлого года. Перед смертью исполнитель хита "Замыкая круг" попросил свою жену кремировать его, а прах развеять над Атлантикой. Однако близкий друг усомнился, что вдова выполнила последнюю волю артиста.

Похороны Кельми проходили без прощания и излишней торжественности. После его тело было кремировано. Однако до сих пор неясно, что же все-таки стало с его прахом. Коллеги музыканта уверены, что его жена просто выбросила его, а вовсе не развеяла над Атлантическим океаном.

Сама вдова историю с прахом супруга комментировать отказывается. Когда женщина отказалась рассказывать правду близкому другу артиста Владимиру Шансу, тот забил тревогу и обратился на федеральные каналы.

В студии "Прямого эфира" он заявил, что даже родной брат Криса не знает о том, куда же все-таки делся прах. Тогда Шанс отправился на кладбище друга. Когда Владимир возлагал цветы, он заметил странную урну без подписи.

"Кто-то недавно положил. Что-то есть внутри, неужели прах? Неужели Криса? Ужас, я просто в шоке. Неужели это Людмила так кощунственно отнеслась к праху Криса? Урну так оставила. Ну, а кто мог еще принести сюда. Это не безобразие, это кощунство",

– возмущался Шанс в эфире "России 1".

В итоге было решено провести экспертизу, которой займутся специалисты из Японии.