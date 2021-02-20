"Можно было и одеться": видео с участием Галкина шокировало народ

"Можно было и одеться": видео с участием Галкина шокировало народ
Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист заявил, что общественность не так все поняла

Накануне на инстаграм-странице Максима Галкина появилось новое видео. Пользователи Сети осудили юмориста, подумав, что он снимается без одежды.

На записи Галкин стоит на подоконнике в полной темноте. Пародист поет, параллельно жестикулируя в такт мелодии. На фоне окна виден только силуэт артиста. Можно разглядеть лишь очертания его сапог и короны на голове. Складывается такое впечатление, что остальные элементы одежды попросту отсутствуют.

"Можно было б и одеться перед выступлением", "Неужели голый?)))", "Мне кажется, или он в женских сапогах и голый?" – написали удивленные комментаторы.

Многие не ожидали от Максима подобной выходки. Ведь супруг Аллы Пугачевой воспитывает двоих детей – двойняшек Лизу и Гарри. 

Галкин поспешил опровергнуть предположение своих подписчиков. Он заявил, что полностью одет. Однако когда количество комментариев о "голом юмористе" стало зашкаливать, Максим решил опубликовать отдельный пост на эту тему.

Спустя пару часов после спорного видео в личном микроблоге знаменитости появилась фотография, на которой он позирует в черном облегающем костюме.

"Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый. Я до этого еще не дошел", – сообщил пародист.

Поклонники артиста поддержали его, отметив, что он не должен оправдываться перед людьми с больной фантазией.

Ранее Юлия Меньшова отреагировала на слухи о ссоре с Галкиным. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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