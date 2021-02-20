Артист обратился к наследнице за помощью

Накануне на личной странице Ивана Жидкова в "Инстаграм" появился свежий снимок с 11-летней дочерью Марией. Интернет-пользователи пришли к выводу, что наследница актера и Татьяны Арнтгольц растет настоящей красавицей.

На снимке Иван и Мария позируют перед зеркалом. Оба лучезарно улыбаются, наслаждаясь времяпровождением друг с другом. Оказалось, что девочка приехала в гости к отцу по важному поводу.

"Приехала помогать мне учить стихи. Очень трудно их учить с непривычки", – отметил Жидков.

Он добавил, что благодаря наследнице этот процесс превратился в увлекательное занятие.

Подписчики звезды сериала "Солдаты" отправили в адрес Марии большое количество комплиментов.

"Какая красивая дочь у Вас!)", "Скоро папа будет с битой за Машенькой ходить, берегитесь мальчишки! Невероятно красивая, милая девочка!!!", "Хорошенькая до невозможности!" – не унимались они.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни заявили, что девочка похожа на звездную маму. По мнению других, она копия отца.

Напомним, Жидков и Арнтгольц развелись в 2013 году. С 2016 по 2018 годы Иван встречался с моделью Лилией Соловьевой, которая родила ему сына Степана.

Что касается Татьяны, то она состоит в браке с актером Марком Богатыревым. Недавно появилась информация, что супруги готовятся к пополнению в семье.