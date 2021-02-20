Любимец миллионов: в Москве простились с Андреем Мягковым

Любимец миллионов: в Москве простились с Андреем Мягковым
Фото:Андрей Никеричев/АГН Москва
Прощальная церемония проходит в родном театре актера

Сегодня прощаются с Андреем Мягковым. Легендарного актера не стало 18 февраля, он скончался от сердечного приступа. Церемония проходит в МХТ имени Чехова с 10 утра, похоронят артиста на Троекуровском кладбище. 

11:45 Автомобиль с гробом уезжает. Люди идут по Камергерскому переулку и аплодируют. Гражданская панихида подошла к концу. 

11.44 Люди постепенно покидают зал. Гроб готовятся вынести из театра. 

11:15 Показали портрет Олега Ефремова, нарисованный Мягковым. 

11:10 Цветы принес министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

10:50 Евгений Киндинов, с которым актер играл в "Чайке", рассказывает, как Мягков умудрялся успевать работать, ухаживать за больной женой. При этом его глаза продолжали гореть. 

10:45 Заслуженная артистка РФ Марина Брусникина с благодарностью вспоминает о Мягкове, у которого она училась. 

10:40 Проводить всенародного любимца пришла Ирина Корчевникова, которое долгое время работала с Олегом Ефремовым.

10:30 Народный артист РФ Авангард Леонтьев отмечает, что во времена преподавания Мягкова в школе-студии МХАТ, ни у кого не было большего авторитета, чем у актера. "Андрей играл лучше всех и никогда не высказывал претензий. Он не хотел никого учить и не считал себя вправе", – отмечает Леонтьев, назвав Мягкова "строителем театра". 

10:25 Проститься с коллегой пришел и Евгений Герасимов, который вспоминает о требовательности Мягкова к материалу, который ему предлагали, и его великолепной игре. 

10:20 Театральный режиссер Сергей Женовач признается, что ему трудно подбирать слова. Отмечает, что созванивался с актером, он хотел вернуться на сцену, но ему не позволяло здоровье. 

10:05 Гроб стоит на сцене Театра, окруженный траурными венками. На большом экране демонстрируются кадры из известных фильмов с участием Мягкова. Люди постепенно заходят в зал, несут цветы. Траурный портрет установлен также в фойе театра.

10:00 Слово берет заведующая кафедрой "Пластического воспитания актера" школы-студии МХАТ Алла Сигалова, которая заявляет, что для нее Мягков был учителем и образцом для подражания. Рассказывает, что в последние годы Андрей Васильевич стал затворником и проводил все время с женой. 

09:25 За полчаса до начала прощальной церемонии множество людей спешат к МХТ им. Чехова с цветами, чтобы проводить любимого артиста в последний путь, передает "МК"

Юлия МИХАЙЛОВА

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