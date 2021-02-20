Поведение телеведущих отталкивает общественность

Недавно на одной из инстаграм-страниц, посвященных представителям российского шоу-бизнеса, появилась новость о том, что звезд передачи "Мужское/Женское" Александра Гордона и Юлию Барановскую признали лучшей парой телеведущих. Это вызвало негативную реакцию у интернет-пользователей.

Подписчики заявили, что Гордон и Барановская недостойны этого звания. Якобы в последнее время знаменитости начали вести себя отвратительно – перебивать и обзывать гостей своего шоу, а также навязывать собственную точку зрения. По мнению некоторых, Александра и Юлию давно пора уволить с Первого канала.

"Ой, отвратительно стали вести – орут, напирают", "Убрать!!! Уволить!!!", "Наглости, конечно, у них не занимать…", "Оба ведущих некорректны. А скорее они просто не воспитаны", – поделились своей точкой зрения комментаторы.

Передачу назвали "отупляющей", ведь она не дает ни новых знаний, ни надежд на светлое будущее. Данное шоу нужно лишь для того, чтобы отвлекать общественность от реальных проблем 21 века.

Больше всего досталось Барановской. Юлию нарекли "хабалкой" из-за ее достаточно резкой манеры общения.

Напомним, проект "Мужское/Женское" выходит с 2014 года. С тех самых пор Гордон и Барановская являются его несменными ведущими.

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