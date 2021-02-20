Барановскую и Гордона призвали уволить с Первого канала

Барановскую и Гордона призвали уволить с Первого канала
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поведение телеведущих отталкивает общественность

Недавно на одной из инстаграм-страниц, посвященных представителям российского шоу-бизнеса, появилась новость о том, что звезд передачи "Мужское/Женское" Александра Гордона и Юлию Барановскую признали лучшей парой телеведущих. Это вызвало негативную реакцию у интернет-пользователей.

Подписчики заявили, что Гордон и Барановская недостойны этого звания. Якобы в последнее время знаменитости начали вести себя отвратительно – перебивать и обзывать гостей своего шоу, а также навязывать собственную точку зрения. По мнению некоторых, Александра и Юлию давно пора уволить с Первого канала.

"Ой, отвратительно стали вести – орут, напирают", "Убрать!!! Уволить!!!", "Наглости, конечно, у них не занимать…", "Оба ведущих некорректны. А скорее они просто не воспитаны", – поделились своей точкой зрения комментаторы.

Передачу назвали "отупляющей", ведь она не дает ни новых знаний, ни надежд на светлое будущее. Данное шоу нужно лишь для того, чтобы отвлекать общественность от реальных проблем 21 века.

Больше всего досталось Барановской. Юлию нарекли "хабалкой" из-за ее достаточно резкой манеры общения.

Напомним, проект "Мужское/Женское" выходит с 2014 года. С тех самых пор Гордон и Барановская являются его несменными ведущими.

Ранее стало известно о том, что журналист и телезвезда набросились на избивавшую сына-инвалида мать. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость147408
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Передача мужское женское,навевает на грустные размышления.Клгда показывают в каких условиях живут люди,зачастую за 20 - 30 лет не согнув палец,чтобы привести своё жильё в порядок,когда показывают малолетникх мамочек ,опустившихся в беспробудной пьянке тёток и дядек,людей после 50, с ртами полными гнилых зубов или вообще без них.этих монстров из социальных ведомств,волосы встают дыбои.Гордона и Юлю жаль,с каким <цензура> им приходится сталкиваться.Тут у любого,кончится терпение.Закрывать передачу нельзя,она показывают глубину безнравственности и падения общества,может это как то поможет привести
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