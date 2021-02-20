Разина потрясла смерть легенды "Ласкового мая"

Разина потрясла смерть легенды "Ласкового мая"
Андрей Разин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press\www.globallookpress.com
Ушедший из жизни оператор много сделал для большей популярности группы

Умер оператор "Ласкового мая" Андрей Карпов. Об этом стало известно от продюсера коллектива Андрея Разина.

Не стало настоящей легенды. "Великолепный человек, лучший оператор Советского Союза, режиссер, продюсер, архитектор, писатель-публицист и философ" скончался в 65 лет от сердечного приступа, отметил импресарио.  

Их сотрудничество началось почти 33 года назад. Карпов снял почти все фильмы и клипы "Ласкового мая", буквально не отходя от артистов, всегда находясь рядом с ними. Его работы в начале 1990-х годов лидировали во всех рейтингах.

Смерть оператора – "невосполнимая утрата" не только для группы, но и для российского телевидения в целом, написал Разин в "Инстаграм". Он выразил соболезнования жене и троим сыновьям "очень хорошего человека" и пообещал, что книга, над которой в последнее время работал Карпов, будет завершена и опубликована.

В соцсети отреагировали на сообщение о смерти Андрея Карпова. "Светлая память легенде", "Соболезнования родным, близким",  "Светлая память замечательному человеку!!!" – написали поклонники.

Ранее после нескольких месяцев борьбы с онкологией ушел из жизни бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико. Ему было 47 лет.

Полина ДОРОЖКИНА

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