Телеведущая обратилась за советом к своим подписчикам

Некоторое время назад Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом вернулась домой с отпуска. Звездная семья отдыхала на острове Бали. Телеведущая до сих пор публикует атмосферные снимки с путешествия в личном микроблоге.

На свежей фотографии Тодоренко предстала в раздельном купальнике небесно-голубого цвета. Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" облокотилась о пальму, встав на носочки. Регина продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги.

"На этом фото меня все устраивает!!!" – написала знаменитость под снимком.

Телеведущая отметила, что если бы можно было вернуться в то время, когда ей исполнилось 20 лет, то она обязательно посоветовала бы себе прочитать определенные книги по саморазвитию и психологии. Тодоренко поинтересовалась у поклонников, что они сказали бы себе молодым.

Одни пользователи Сети принялись рассуждать на данную тему. Другие же обратили внимание только на яркую фотографию, не вникая в суть написанного. В адрес Регины полетели восхищенные комментарии.

"Регина, и внутри, и снаружи просто красотка", "Идеальная девушка с идеальной фигурой", "Регина, отличный загар!", "Вы просто великолепны", "Шикарная", – отметили подписчики.

Ранее блогер рассказала о том, что у ее сына Майкла случился приступ.