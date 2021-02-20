Вдова Мягкова отказалась прийти на похороны мужа

Вдова Мягкова отказалась прийти на похороны мужа
Фото:Андрей Никеричев/АГН Москва
Вознесенская плохо себя чувствует

Сегодня состоялась церемония прощания с Андреем Петровым. Проводить актера в последний путь приехали его ученики, коллеги, близкие друзья. Однако самого важного человека, который на протяжении всей его жизни был рядом, Анастасии Вознесенской, почему-то не было. 

Ее отсутствие заметили еще тогда, когда первые ряды МХТ имени Чехова, которые во время прощальных церемоний обычно занимают родные и самые близкие покойного, пустовали. А затем их и вовсе начали занимать другие артисты. 

Оказалось, что вдова Мягкова вряд ли появится и на похоронах. 

"Ее нет и скорее всего не будет. Она себя плохо чувствует", 

объяснила одна из сотрудниц театра "Собеседнику". 

Напомним, что у Мягкова и Вознесенской не было детей. Сейчас жена всенародного любимца осталась одна, пишет телеканал "360". После смерти возлюбленного Вознесенская перестала выходить на связь после трагедии. 

Напомним, что Андрея Мягкова не стало 18 февраля, он скончался от сердечного приступа. Он умер у супруги на руках, именно она и вызвала скорую. 

Церемония прощания состоялась сегодня. С самого утра поклонники шли к театру с большими букетами цветов. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Юлия МИХАЙЛОВА

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