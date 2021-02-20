Наследница знаменитости излила душу подписчикам

Анна Заворотнюк опубликовала первый за долгое время снимок со своей звездной матерью. Девушка высказалась на тему касательно шумихи вокруг онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Наследница актрисы отметила, что фотография была сделана в 2017 году. Анастасия и Анна сидят в салоне автомобиля и лучезарно улыбаются на камеру.

"Момент абсолютного счастья запечатлен на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя", – написала модель.

Также Заворотнюк-младшая излила душу своим поклонникам. Она рассказала, что последние дня года выдались для нее крайне тяжелыми.

"Я не могу больше притворяться, что этого не существует", - заявила девушка.

Красавица вышла из себя из-за того, что ее постоянно докучают расспросами о матери. Анне надоели назойливые журналисты, люди, не верящие в болезнь Анастасии, бесконечные приглашения на передачи и интервью. По словам дочери артистки, она никогда не появится на подобных шоу, так как любит и уважает родительницу.

Она добавила, что состояние звезды "Моей прекрасной няни" – это та тема, где "даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом на всю страну".

Анна призналась – она переживает сильнейший стресс. Ей даже пришлось обратиться за помощью к психологу. Без помощи специалиста модель не смогла бы пережить личную трагедию.

Ранее появилась информация о предполагаемом зяте Заворотнюк.