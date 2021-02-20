Защитник юмориста выразил надежду на скорое завершение судебного процесса

Адвокат Сергей Жорин приоткрыл завесу тайны, немного рассказав про состоявшееся 20 февраля слушание о разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Заседание прошло в Хамовническом суде Москвы.

Жорин, представляющий интересы Петросяна, заявил, что артист настаивает на том, чтобы общее имущество было разделено между супругами поровну.

"Та сторона по-прежнему, вероятно, хочет несколько больше. В ближайшее время будем уточнять свои требования в суде с экспертизой", – отметил адвокат.

Сергей добавил, что Евгению Вагановичу пришлось платить за оценку богатств из собственного кошелька. По некоторым данным, за это юморист отдал не один миллион рублей, передает "Пятый канал".

Защитник звезды "Кривого зеркала" сообщил, что между сторонами наконец-то произошло "потепление", дающее надежды на скорое завершение судебного процесса.

Ранее Жорин оценил новость об имуществе Петросяна в два миллиарда.