Певица уже несколько лет не может продать дом

В 1990-х годах Ирина Салтыкова была одной из самых популярных звезд на российской эстраде. Талант, многочисленные концерты и любовь к работе помогли обычному продавцу косметики превратиться в известную певицу. Много лет назад артистка купила себе роскошный дом на Рублевке. Кто-то говорит, что сделать столь дорогостоящую покупку ей помог женатый бизнесмен, другие считают, что недвижимость Салтыкова купила сама. Так или иначе, вот уже несколько лет звезда не может продать особняк.

Около 6 лет назад Ирина выставила его на продажу. Тогда она запросила за него $7 млн. Только вот желающих приобрести дом без бассейна и относительно небольшим приусадебным участком не нашлось. Тогда Салтыкова снизила цену на 2 миллиона, но и это не помогло.

Дом располагается на территории охраняемого элитного поселка, на территории которого, кажется, есть все: торговый центр, рестораны, медицинские клиники, салоны красоты.

Кстати, перед строительством своего коттеджа певица снесла дом прежних хозяев, объяснив это тем, что прошлый дом был для нее маловат, пишет "Экспресс газета". Сейчас в доме есть четыре спальни, две кухни, несколько санузлов, кабинет, четыре гардеробные и даже спа-зона с джакузи.

На третьем этаже особняка живет дочь Ирины, которой артистка решила выделить побольше личного пространства, а для своей мамы исполнительница хита "Голубые глазки" построила небольшой деревянный домик.

Кстати, создавала интерьер своего жилища певица самостоятельно. Весь дом звезды украшен живыми растениями, которые стоят в красивых напольных вазах.

И до сих пор не нашлось желающих купить этот дом. Может, дело в слишком большой цене, однако сама Салтыкова уверена, что ее прокляли, поэтому-то она и не может избавиться от этого злополучного дома.

Ведь еще в 90-ые сумасшедший фанат преследовал Ирину, а после она и вовсе начала находить кукол вуду под дверью. Может, именно поэтому в жизни певицы переодически случаются неприятности.

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