Мужчина показал скриншот экрана мобильного телефона во время звонка артистке

Недавно стало известно, как сын Софии Ротару Руслан Евдокименко называет популярную певицу. Интернет-пользователи удивились, узнав, что исполнительница хита "Белая зима" записана в телефоне у предпринимателя совсем не типично.

В разделе "сторис" Евдокименко недавно опубликовал скриншот, на котором запечатлена улыбающаяся Ротару. Это фото появляется на экране его смартфона каждый раз, когда Руслан звонит своей знаменитой матери.

Подписчики заметили, что София Михайловна записана в телефонной книге наследника достаточно необычно – Соня.

Мужчина отметил, что часто он не может дозвониться до матери. Это связано с ее плотным рабочим графиком, передает портал Politeka.net, опубликовавший скриншот.

"Когда тебе звонишь, но ты занята…" – было подписано под снимком.

Наверняка у многих возникает вопрос, почему предприниматель обращается к родительнице по имени. Возможно, об этом его попросила сама 73-летняя артистка.

Напомним, София Ротару состояла в браке всего один раз. Ее мужем был музыкант Анатолий Евдокименко. В 1968 году возлюбленные сыграли свадьбу. Спустя некоторое время у пары родился сын Руслан.

В 1994 году у супругов появился первый внук Анатолий, а через несколько лет – внучка София. В 2002 году избранник Софии Михайловны скончался в возрасте 60 лет.

Ранее в Сети появились кадры с располневшей певицей. Общественность заявила, что этому будет очень рада Алла Пугачева. Якобы Примадонна всегда завидовала моложавой внешности коллеги по сцене.