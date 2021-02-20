Экс-солистка "Пропаганды" Воронина стала жертвой мошенника

Певица лишилась крупной суммы денег

Бывшую солистку некогда популярной группы "Пропаганда" Викторию Воронину обманули на 350 тысяч рублей. Представители артистки написали заявление в полицию.

Выяснилось, что в сентябре прошлого года некий мужчина пообещал Ворониной продвинуть одну из ее песен в социальной сети "ВКонтакте". В начале января певица перевела ему крупную сумму денег. По договору композиция Виктории должна была попасть на верхние строчки чарта и продержаться там 18 дней, передает РЕН ТВ.

Когда стало понятно, что обязательства не будут исполнены, экс-солистка "Пропаганды" потребовала вернуть ей деньги. Но мужчина отказался. Тогда было принято решение обратиться в правоохранительные органы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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