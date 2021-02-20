"Дыра в груди": Сотникова разрыдалась у гроба Мягкова

"Дыра в груди": Сотникова разрыдалась у гроба Мягкова
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Актриса тяжело переживает утрату своего педагога

Сегодня, 20 февраля, в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с Андреем Мягковым. Проводить актера в последний путь пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них оказалась и Вера Сотникова, которая не смогла сдержать слез.

Когда актриса подошла к микрофону, то ее захлестнули эмоции, передает "Московский Комсомолец".

"У меня дыра в груди. Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы в 1977 году я не пришла в школу-студию МХТ", – заявила Сотникова.

Артистка поблагодарила судьбу за то, что ей выпала возможность поработать с Андреем Васильевичем. Они вместе играли в таких спектаклях, как "Три сестры" и "Дядя Ваня".

"Какие же у него были глаза! Лично я потеряла последнего педагога", – добавила звезда кинокартины "Самая обаятельная и привлекательная".

Также в Сеть попали кадры, как Вера Михайловна сидит на стуле, схватившись за голову. Актриса даже закрыла глаза, пытаясь прийти в себя после трагедии.

Напомним, 18 февраля стало известно о смерти Андрея Мягкова. Актер скончался на 83-м году жизни. По предварительной версии, смерть знаменитости наступила из-за сердечной недостаточности. Артист будет покоиться на Троекуровском кладбище.

Сообщается, что проститься с народным артистом пришли режиссер Алла Сигалова, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, актеры Евгений Герасимов, Авангард Леонтьев, Марина Брусникина, Евгений Киндинов и другие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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