Актер покинул столицу

Михаила Ефремова, осужденного за участие в ДТП со смертельным исходом, этапировали обратно в Белгородскую область.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова. Напомним, в начале февраля Михаила Олеговича отправили в столицу. Некоторое время актер пребывал в СИЗО-5 "Водник".

Его приезд был связан с необходимостью выступить по делу лжесвидетельтсва. Ранее три свидетеля заявили о том, что в день трагедии за рулем находился не артист. Появились предположения, что свидетелей мог подкупить Ефремов вместе со своим бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым.

Нынешний защитник Михаила Олеговича Петр Хархорин прояснил ситуацию, отметив, что его подопечный не признавался в подкупе.