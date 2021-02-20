Подольская без штанов похвасталась стройными ногами после родов

Подольская без штанов похвасталась стройными ногами после родов
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена Преснякова позировала в одной рубашке

Наталья Подольская, совсем недавно ставшая мамой во второй раз, оголила стройные ноги. Популярная певица устроила нежную фотосессию, причем из одежды на ней была лишь свободная рубашка, напоминавшая мужскую.

Звезда позировала на фоне большого окна в комнате, похожей на художественную студию. Волосы артистки были собраны в небрежный пучок, а взгляд устремлен вниз. Рубашка жены Владимира Преснякова-младшего оказалась достаточно длинной и прикрыла все пикантные детали, но несмотря на это некоторые подписчики все равно не смогли воздержаться от критики: "Зачем голые ноги выставлять".

Впрочем, поклонники фотосессию Подольской вульгарной не сочли. В "Инстаграм" образ исполнительницы хита "Поздно" назвали нежным и женственным. Некоторые обратили внимание на фигуру звезды. В комментариях написали: трудно поверить, что у певицы двое детей.

"Очень красивая! Фото нежное очень!", "А я вот лично увидела мужскую рубашку, скромную девушку, как после первого свидания и такую любовь в глазах", "Прекрасная, добрая, позитивная мама, жена, сестра, дочь!", "Ох уж эти ножки никому не дают покоя", "Это мама, родившая двоих деток? Девушка, вы нас обманываете",

похвалили Подольскую в соцсетях.

Младшему сыну артистов Ване еще нет и четырех месяцев, но Наталья уже во всю рвется на работу. Певица призналась, что не планирует засиживаться в декрете, хотя и оставлять ребенка на целый день, несмотря на помощь няни и бабушки, ей очень тревожно.

В начале февраля Подольская подхватила коронавирус. Лечилась певица дома. А вот у ее старшего сына Артемия инфекцию не обнаружили.

Карина СИРАЗОВА

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