Новость актер из "Склифосовского" узнал на съемочной площадке

Максим Аверин, которого называют "главным хирургом страны" благодаря роли Олега Брагина, рассказал, что с НИИ Склифосовского у него связана личная история. Именно там оперировали его мать, говоря о потере которой актер не смог сдержать слез.

По словам артиста, о смерти самого близкого человека он узнал на съемках сериала "Склифосовский" три года назад. Трагическую новость Аверину сообщили по телефону. Несмотря на это, актер вернулся к работе: ждала труппа. Уехал он лишь после съемок. Аверин признался в эфире программы "Привет, Андрей", что ему хочется плакать, когда он вспоминает об этой истории, пишет РИА ФАН.

"Когда мама была, я только одно просил, чтобы мама была здорова",

– рассказывал Аверин ранее, отмечая, что ему часто везло по жизни, поэтому говорить обо всем случившемся он может лишь с благодарностью.

Однако около года назад не стало еще одного близкого человека актера – его брата. Артист с болью вспоминает о случившемся, ведь несмотря на то, что в последние годы они почти не общались, в детстве для Максима брат был самым главным человеком в жизни. Аверин вспоминал о нем как о настоящем герое, "проходном билете" всюду.

"Да, так получилось, что последние годы мы не могли найти точки соприкосновения",

– делился актер в беседе с "Московским комсомольцем". Однако по его словам, он об этом не жалеет: все шло так, как должно было.

Сейчас идет уже восьмой сезон "Склифосовского", кадры со съемок которого появились в Сети ранее. Во время работы над одним из эпизодов Аверин так вжился в роль, что с силой ударил по лицу свою партнершу.