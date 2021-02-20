Аверин в слезах рассказал о семейной трагедии

Аверин в слезах рассказал о семейной трагедии
Максим Аверин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Новость актер из "Склифосовского" узнал на съемочной площадке

Максим Аверин, которого называют "главным хирургом страны" благодаря роли Олега Брагина, рассказал, что с НИИ Склифосовского у него связана личная история. Именно там оперировали его мать, говоря о потере которой актер не смог сдержать слез.

По словам артиста, о смерти самого близкого человека он узнал на съемках сериала "Склифосовский" три года назад. Трагическую новость Аверину сообщили по телефону. Несмотря на это, актер вернулся к работе: ждала труппа. Уехал он лишь после съемок. Аверин признался в эфире программы "Привет, Андрей", что ему хочется плакать, когда он вспоминает об этой истории, пишет РИА ФАН.

"Когда мама была, я только одно просил, чтобы мама была здорова",

– рассказывал Аверин ранее, отмечая, что ему часто везло по жизни, поэтому говорить обо всем случившемся он может лишь с благодарностью.

Однако около года назад не стало еще одного близкого человека актера – его брата. Артист с болью вспоминает о случившемся, ведь несмотря на то, что в последние годы они почти не общались, в детстве для Максима брат был самым главным человеком в жизни. Аверин вспоминал о нем как о настоящем герое, "проходном билете" всюду.

"Да, так получилось, что последние годы мы не могли найти точки соприкосновения",

делился актер в беседе с "Московским комсомольцем". Однако по его словам, он об этом не жалеет: все шло так, как должно было.

Сейчас идет уже восьмой сезон "Склифосовского", кадры со съемок которого появились в Сети ранее. Во время работы над одним из эпизодов Аверин так вжился в роль, что с силой ударил по лицу свою партнершу.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Захарова потребовала от Лондона объясниться за скандал с русскими СМИ

Соединенное королевство вкладывало миллионы фунтов на ведение информационных кампаний

В ООН готовят сокрушительный удар по Лукашенко

Запад нашел новый рычаг давления на Минск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей