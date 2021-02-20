Примадонна в очередной раз обратилась к пластическим хирургам

Алла Пугачева выглядит гораздо моложе своего 71 года – это не раз подмечали коллеги и поклонники. Секрет певицы кроется не только в диетах, но и в хирургических вмешательствах, чего сама звезда не отрицает. А недавно Примадонна прибегла к очередным услугам косметологов по омоложению, подметили СМИ.

Внимание к внешности артистки привлекло ее недавнее видео, на котором губы Пугачевой выглядели больше обычного. Косметолог Марта Орлова уверена: все дело в инъекциях.

"Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была уже, думаю, не один раз)",

– поделилась своим мнением специалист. По ее словам, Примадонне также кололи ботокс, филлеры и вводили нити. Орлова заключила:

"Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и усадки тканей".

По мнению косметолога, к пластике и уколам красоты также прибегали Лариса Долина, Мария Максакова, Таисия Повалий и Валерий Леонтьев. О процедурах звезд Орлова поведала "Комсомольской правде".

Сама Пугачева ранее признавалась: она действительно делала подтяжки. А вот за нитевой лифтинг ее знакомые хирурги не брались, добавляла звезда.

Поклонники певицы по-разному относятся к подобным процедурам. Одни отмечают, что Пугачева выглядит привлекательно и молодо, а другие упрекают ее за чрезмерное увлечение пластической хирургией.

А вот недавнее появление Пугачевой в популярной соцсети Clubhouse наделало немало шума.