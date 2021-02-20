Хирург не считает зазорным прибегать к услугам специалистов

В феврале Сергей Пенкин отпраздновал свой 60-летний юбилей. Приглашенные на вечеринку гости отметили, что артист выглядит свежо и молодо. Поговаривают, что подтянутый внешний вид певца – заслуга опытных хирургов. Своим мнением на этот счет поделился врач Владимир Плахотин, который делал операцию Валентине Легкоступовой.

Пластический хирург предположил, что исполнитель пересаживал волосы и делал подтяжку лица. Впрочем, отметил врач, Пенкина он ни до, ни после не видел. А вот густой шевелюры, по его словам, стесняться не стоит. Как и хирургического вмешательства, если оно все-таки было.

"Если его угнетают залысины, то ничего страшного в пересадке нет. Любой человек молодец, если убирает свои комплексы",

– высказался Плахотин. Он также отметил, что звезды это делают в том числе для своего сценического образа.

Вообще подобные процедуры всем даются с большим трудом. Чтобы добиться желаемых результатов, одних стараний врачей мало: нужно вести здоровый образ жизни и постоянно работать над собой. Если бы знаменитости действительно вели такой образ жизни, какой им приписывают, то они бы не смогли выступать до 60 лет.

"Как вижу Пугачеву, Распутину, Пенкина, я счастлив за них, что у них есть внутренние силы петь. Это адская работа, что они находят в себе такие ресурсы",

– заключил эксперт в разговоре с iReactor.

Сергей Пенкин рассказывал, что вечеринки по случаю его дня рождения всегда проходили с размахом. На одну из них даже ворвался ОМОН, который заковал Ларису Долину в наручники. Вопреки ожиданиям некоторых гостей, визит силовиков не был розыгрышем.