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В феврале Сергей Пенкин отпраздновал свой 60-летний юбилей. Приглашенные на вечеринку гости отметили, что артист выглядит свежо и молодо. Поговаривают, что подтянутый внешний вид певца – заслуга опытных хирургов. Своим мнением на этот счет поделился врач Владимир Плахотин, который делал операцию Валентине Легкоступовой.
Пластический хирург предположил, что исполнитель пересаживал волосы и делал подтяжку лица. Впрочем, отметил врач, Пенкина он ни до, ни после не видел. А вот густой шевелюры, по его словам, стесняться не стоит. Как и хирургического вмешательства, если оно все-таки было.
"Если его угнетают залысины, то ничего страшного в пересадке нет. Любой человек молодец, если убирает свои комплексы",
– высказался Плахотин. Он также отметил, что звезды это делают в том числе для своего сценического образа.
Вообще подобные процедуры всем даются с большим трудом. Чтобы добиться желаемых результатов, одних стараний врачей мало: нужно вести здоровый образ жизни и постоянно работать над собой. Если бы знаменитости действительно вели такой образ жизни, какой им приписывают, то они бы не смогли выступать до 60 лет.
"Как вижу Пугачеву, Распутину, Пенкина, я счастлив за них, что у них есть внутренние силы петь. Это адская работа, что они находят в себе такие ресурсы",
– заключил эксперт в разговоре с iReactor.
Сергей Пенкин рассказывал, что вечеринки по случаю его дня рождения всегда проходили с размахом. На одну из них даже ворвался ОМОН, который заковал Ларису Долину в наручники. Вопреки ожиданиям некоторых гостей, визит силовиков не был розыгрышем.
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