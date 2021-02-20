"Убирает свои комплексы": врач объяснил слухи вокруг резкого омоложения Пенкина

"Убирает свои комплексы": врач объяснил слухи вокруг резкого омоложения Пенкина
Сергей Пенкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Хирург не считает зазорным прибегать к услугам специалистов

В феврале Сергей Пенкин отпраздновал свой 60-летний юбилей. Приглашенные на вечеринку гости отметили, что артист выглядит свежо и молодо. Поговаривают, что подтянутый внешний вид певца – заслуга опытных хирургов. Своим мнением на этот счет поделился врач Владимир Плахотин, который делал операцию Валентине Легкоступовой.

Пластический хирург предположил, что исполнитель пересаживал волосы и делал подтяжку лица. Впрочем, отметил врач, Пенкина он ни до, ни после не видел. А вот густой шевелюры, по его словам, стесняться не стоит. Как и хирургического вмешательства, если оно все-таки было.

"Если его угнетают залысины, то ничего страшного в пересадке нет. Любой человек молодец, если убирает свои комплексы",

– высказался Плахотин. Он также отметил, что звезды это делают в том числе для своего сценического образа.

Вообще подобные процедуры всем даются с большим трудом. Чтобы добиться желаемых результатов, одних стараний врачей мало: нужно вести здоровый образ жизни и постоянно работать над собой. Если бы знаменитости действительно вели такой образ жизни, какой им приписывают, то они бы не смогли выступать до 60 лет.

"Как вижу Пугачеву, Распутину, Пенкина, я счастлив за них, что у них есть внутренние силы петь. Это адская работа, что они находят в себе такие ресурсы",

заключил эксперт в разговоре с iReactor.

Сергей Пенкин рассказывал, что вечеринки по случаю его дня рождения всегда проходили с размахом. На одну из них даже ворвался ОМОН, который заковал Ларису Долину в наручники. Вопреки ожиданиям некоторых гостей, визит силовиков не был розыгрышем.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Макрон призвал Европу отказаться от НАТО

ЕС нужно сотрудничать с Вашингтоном только в сфере вооружения

Россия жестко ответит Украине за санкции против кума Путина - эксперт

Реакцию Кремля жители Незалежной ощутят по своим кошелькам и в вопросе Донбасса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей