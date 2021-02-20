У Джигурды случился припадок с галлюцинациями на людях

У Джигурды случился припадок с галлюцинациями на людях
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер выпил страный отвар на пресс-конференции

Эпатажный актер Никита Джигурда не устает удивлять публику скандальными выходками. В этот раз у него начались приступы галлюцинаций во время пресс-конференции после того, как выпил сомнительный грибной отвар.

Как пишет НСН, во время встречи с журналистами артист выпил около 100 миллилитров странной жидкости. Он объяснил, что в спиртовом напитке лишь природные компоненты.

"Там мед, мухоморы, клюква, брюква. Поэтому ваше здоровье!", – заявил Джигурда. 

После этого у артиста начались галлюциногенные припадки, сообщили журналисты. Никита Джигурда начал рассказывать свою версию сотворения человека и библейской истории в целом. По его словам, женщины не должны воспринимать свои отношения с мужчинами как факт эксплуатации, поскольку такой ход вещей установлен природой.

Затем артист начал рассказывать, что змей, который подговорил Еву съесть запретный плод, был самим Богом, который с помощью ее грехопадения намеревался запустить ход мировой истории.

К слову, Никита Джигурда эпатажно вел себя и во время заседаний по делу Михаила Ефремова. Артист смачно расцеловывал пенсионерок, пришедших к зданию суда. Недовольными их назвать было нельзя. 

Также он заявлял, что Андрея Малахова уволили с Первого канала из-за него. Он уверял, что телеведущий был вынужден перейти на другой канал после того, как подал на него заявление в суд. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость151101
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вот удивительно...Живет человек всю жизнь "косит" под придурка...и ведь живет неплохо!!!И нафига я 40-к с лишним лет отпахал на государство,то литейка ,то подъем сельского хозяйства ,то еще чего немало,чтобы вот такие придурки жировали..Хм!Может я что-то не так понимаю и неправильно делал?
Гость151074
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не понятно как с ним живет Анисина
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