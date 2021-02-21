Опешивший телеведущий постарался сменить тему беседы

Недавно состоялся финал восьмого сезона популярного российского телесериала "Склифосовский", который полюбили миллионы зрителей страны. Именно это событие и стало одной из главных предметных тем во время выпуска программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым.

Так, в передаче приняли участие многие актеры, которые сыграли врачебный персонал легендарной клиники. Исполнивший роль хирурга Брагина Максим Аверин также выступил в эфире, поделившись своими дальнейшими творческими планами. Однако 45-летний актер сделал неожиданное признание.

Максим решил обсудить с телеведущим довольно неоднозначную тему. Артист заявил, что не хотел бы, чтобы после его кончины снимались телепередачи. А перед самими съемками выпуска Аверин сообщил, что даже намерен составить соответствующее завещание.

"Поклянись, что ты не будешь ничего снимать", – потребовал киноактер у Малахова.



Последний, тем не менее, отказался давать клятву, решив сменить тему обсуждения.

Также Максим признался, что в его планах – постановка нового театрального спектакля "Малыш и Карлсон" по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен. Звезда считает, что старая постановка, которую отыгрывают уже сорокалетие, не раскрывает многих вещей для детей. Аверин же намерен исправить эту ситуацию, а также лично сыграть Карлсона.

Вместе с тем артист признался в эфире телепередачи, что именно в клинике Склифосовского врачи боролись за жизнь самого близкого ему человека. Несколько лет назад Максим потерял маму, о смерти которой, по горькой иронии, узнал во время съемок сериала "Склифосовский".