На осыпанной множеством цветов могиле покойного стоит деревянный крест

18 февраля скончался народный артист России Андрей Мягков. Снискавший популярность миллионов жителей не только России, но и всех бывших союзных республик актер ушел из жизни в 82-летнем возрасте.

Артист умер практически на руках у своей супруги, Анастасии Вознесенской. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Медики успели только констатировать факт.

Панихида состоялась в театре имени Чехова, где актер проработал многие годы. А позднее прошло отпевание – в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Известно, что похороны прошли на территории Троекуровского кладбища. Именно там и захоронили советского и российского актера Валентина Гафта двумя годами ранее, а в прошлом году и его коллегу Бориса Клюева.

Пока что на месте захоронения Андрея Мягкова стоит только деревянный крест, который установили по традициям православия. Позднее его должны сменить на памятник.

Пока же, пишет "Телепрограмма", могила выглядит довольно скромно: небольшой холм, портрет покойного мэтра и огромное количество цветов, которые принесли его поклонники.

Недавно сообщалось, что со дня смерти супруга Вознесенская не стала выходить на связь. По словам озабоченных соседей, звезда и до потери любимого мужа была довольно закрытой, однако теперь, по всей видимости, еще глубже погрузилась в себя. Источники же утверждают, что Вознесенская довольно давно болеет. В настоящее время подробной информации о ее самочувствии нет.

Также известно, что артистка отказалась приходить на похороны мужа. По словам источника, причиной стало плохое состояние звезды.