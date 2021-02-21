Журналист заставил умолкнуть своего оппонента компрометирующим видеороликом

Ведущий телепрограммы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин весьма профессионально отреагировал на выпад одного из гостей выпуска. На этот раз в словесную баталию решил включиться депутат Борис Надеждин, который лишился дара речи после представленного видеоролика.

Однажды Надеждин иронично заявлял, что избирается "по привычке". Депутат округа Долгопрудный известен своими оппозиционными взглядами, при этом его кампания редко завершается успешным образом.

По информации "Царьграда", Надеждин жестко критиковал поправки в Конституцию РФ. Однако во время выпуска "Место встречи" Александр Хинштейн сообщил, что народный избранник Долгопрудного намерен принять участие во внутрипартийных выборах "Единой России".

Сам Надеждин решил проигнорировать выпад спикера, сообщив, что таково его законное право, так как он не является фракционером ни одной из партий. Норкин же заметил, что при этом оппозиционер называет своих будущих коллег по партии "дебилами".

После отрицательного ответа Надеждина ведущий продемонстрировал на экране фрагмент одного из предыдущих выпусков программы, где народный избранник выступает в поддержку ФБК (признан иноагентом – прим. ред.), критикуя принятый закон об иностранных агентах и называя законодателей "дебилами" за принятый документ.

"Это... это... это... Нет!" – невнятно отреагировал Надеждин.

В одном из февральских выпусков Норкин вступил в спор с киевской журналисткой Яниной Соколовской, которая была вынуждена прекратить истерику из-за замечания ведущего.