Пропажу вдовы Мягкова после смерти мужа объяснили родные

Пропажу вдовы Мягкова после смерти мужа объяснили родные
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/www.globallookpress.com
Женщину добивают слухи о безденежье и одиночестве

На похороны Андрея Мягкова, как писал Станислав Садальский, собрался аншлаг, однако главного близкого человека артиста – его супруги Анастасия Вознесенская – на прощании не было.

Как рассказали в театре, вдова после смерти мужа чувствала себя плохо, поэтому на церемонию прощания приходить не стала. Однако о пропаже женщины сообщали еще раньше. Родные прояснили все слухи и рассказали, что сейчас происходит с Вознесенской. 

Представитель семьи сообщил изданию КП, что кончина мужа сильно отразилась на самочуствии 77-летней актрисы. Иначе и быть не могло, поскольку они прожили с Мягковым вместе 58 лет. Хуже ей делают и появившиеся в СМИ слухи о ее бедности и одиночестве после смерти супруга. 

"Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники", – рассказали родственники. 

У Вознесенской две сестры, у каждой из них по трое детей. Есть племянники и у Андрея Мягкова – его сестра родила двоих. Все уже взрослые люди со своими семьями. 

К слову, у артистов своих детей не было. Однажды актер в интревью рассказывал, что, к сожалению, Бог ими не наградил, однако всю свою любовь они с супругой отдали племянникам. 

В последние годы Мягков практически не выходил на сцену и жил на одну пенсию. Однако артист никогда не жаловался, сообщая, что ему хватает на все необходимое. 

Роман ИГНАТОВ

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