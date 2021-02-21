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На похороны Андрея Мягкова, как писал Станислав Садальский, собрался аншлаг, однако главного близкого человека артиста – его супруги Анастасия Вознесенская – на прощании не было.
Как рассказали в театре, вдова после смерти мужа чувствала себя плохо, поэтому на церемонию прощания приходить не стала. Однако о пропаже женщины сообщали еще раньше. Родные прояснили все слухи и рассказали, что сейчас происходит с Вознесенской.
Представитель семьи сообщил изданию КП, что кончина мужа сильно отразилась на самочуствии 77-летней актрисы. Иначе и быть не могло, поскольку они прожили с Мягковым вместе 58 лет. Хуже ей делают и появившиеся в СМИ слухи о ее бедности и одиночестве после смерти супруга.
"Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники", – рассказали родственники.
У Вознесенской две сестры, у каждой из них по трое детей. Есть племянники и у Андрея Мягкова – его сестра родила двоих. Все уже взрослые люди со своими семьями.
К слову, у артистов своих детей не было. Однажды актер в интревью рассказывал, что, к сожалению, Бог ими не наградил, однако всю свою любовь они с супругой отдали племянникам.
В последние годы Мягков практически не выходил на сцену и жил на одну пенсию. Однако артист никогда не жаловался, сообщая, что ему хватает на все необходимое.
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