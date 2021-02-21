Актер расказал, как щупал балерину в разных местах

В последнее время Никиту Джигурду все чаще видят в компании Анастасии Волочковой. Однажды балерина даже случайно выложила в "Инстаграм" видео, на которых отдыхает в компании актера – оба, судя по всему, были пьяны. На кадрых Джигурда крепко обнимал танцовщицу и трогал за бюст. К утру, к слову, Волочкова компромат удалила.

После этого поползли слухи, что знаменитостей связывает что-то большее, чем дружба. Однако они продолжают настаивать, что никаких романтических интрижек между ними не было.

Никита Джигурда во время пресс-конференции, посвященной его грядущей свадьбе с Мариной Анисиной прокомментировал домыслы вокруг его отношений с Волочковой.

"Могу за сиську тронуть богиню Волочкову. Это опыт. Как говорят психологи, надо пройти через измену, попробовать разные храмы, разные вкусы п***к, с***к", – приводит его слова "Стархит".

Он рассказал, что различного интимного опыта у него в жизни было много, но после развода с Анисиной "ни в один междуножный храм" он не проникал.

"Так что в Волочкову я не входил даже пальцем", – заявил Джигурда.

Актер признался, что развод с фигуристкой был спектаклем. Как он объяснил, телевидение не хотело выпускать историю с Браташ, поскольку там были замешаны черные риэлторы, посоветовав Джигурде прийти в студию с личным рассказом. Он договорился ради этого развестись с женой на публику.

Сейчас же Никита собирается женится на Анисиной во второй раз и, судя по всему, спектакль будет не меньшего масштаба. Во время пресс-конференции, посвященной свадьбе, у Джигурды начались галлюциногенные припадки после приема странного отвара.