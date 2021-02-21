Стало известно о давнем соседстве Дрожжиной с любовником Галины Брежневой

Стало известно о давнем соседстве Дрожжиной с любовником Галины Брежневой
Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
В элитной "брежневке" оказались на одном этаже возлюбленный дочери генсека с популярной актрисой

Дочь покойного народного артиста РСФСР Спартака Мишулина Карина решила рассказать весьма необычную историю: оказывается, знаменитая советская актриса Наталья Дрожжина проживала в одном доме с Борисом Буряце, возлюбленным дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Ряд свидетелей же утверждают, что Дрожжина тайно вышла за него замуж еще 30 лет назад.

В 1981 году Буряце был арестован. А во время последовавших в его квартире обысков в качестве свидетелей вызвали, по непонятным причинам, не Брежневу, а самого Мишулина, который проживал на пять этажей выше. Советский актер выступал в качестве понятого, отказавшись пересчитывать драгоценности фигуранта.

"Мама даже помнит, как к нему приезжала Брежнева с личным водителем", – рассказала дочь знаменитости в эфире канала НТВ. 

Сама Карина тогда была еще малолетним ребенком, и о Буряце слышала только в семейных разговорах. Сама Дрожжина в те времена жила на третьем этаже, с левой стороны от лифта. Буряце же проживал в том же коридоре – элитная "брежневка" предназначалась для культурных деятелей, звезд советского театра и кино. Если Мишулиным выделили "двушку", то у Дрожжиной было во владении две квартиры.

По словам дочери артиста, Дрожжина оказалась в удачное время в нужном месте – при освобождении квартиры отсутствовали претенденты. А при ходатайстве ее отца Наталья смогла обзавестись долгожданным жильем.

Дрожжина пыталась сдружиться с семьей Мишулиных – Спартак с давних времен обожал советские автомобили и постоянно их чинил. Это и позволило сблизиться с ним супругу Дрожжиной Михаилу Цивину.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, каким образом сложилась жизнь подруги Брежневой, экс-администратора "Самоцветов" после заключения в тюремном лагере.

Егор МАЛКОВ

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