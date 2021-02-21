Народ перепутал наследника звезды с ее бывшем возлюбленным

Телеведущая Юлия Барановская постоянно признается, что гордится тем, как воспитала своих троих детей от футболиста Андрея Аршавина после того, как осталась совсем одна. Она часто посещает с наследниками светские мероприятия и показывает их в соцсетях. В этот раз знаменитость выложила новую публикацию с отдыха, чем вызвала огромный ажиотаж у народа.

Барановская вместе с детьми отправилась на Мальдивы. В "Инстаграме" она сообщила подписчикам, что собирается поплавать с акулами, черепахами и морскими дьяволами. Публикацию она сопроводила несколькими снимками с отдыха.

На первом фото Юлия вместе с младшим сыном Арсением. Мальчик старательно улыбается на камеру рядом с матерью. Однако больше внимания поклонников привлекло второе фото – на нем телеведущая позирует в обнимку со старшим сыном Артемом, которому не так давно исполнилось 16 лет. Парень заметно возмужал и стал более похож на своего отца.

"Я подумала, к Аршавину вернулась, а это сын", – написали люди в комментариях.

Барановская отреагировала на замечание смайликом "рука-лицо".

Однако повзрослевший сын Юлии произвел настоящий фурор в комментариях. Женщины отметили, что парень с годами стал настоящим красавцем.

Телеведущая уехала с детьми в отдых на неделю, чтобы, вероятно, провести праздничные выходные. Пока съемки передачи на Первом стоят на паузе. К слову, не так давно Барановскую вместе с Гордоном потребовали убрать с телевидения после того, как их признали лучшей парой ведущих.