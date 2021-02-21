"Звезда" Универа нарвалась на гневную критику

Российская киноактриса Наталья Рудова решила в очередной раз побаловать своих верных поклонников откровенным снимком, сделанным на одном из теплых пляжных курортов. Так, звезда выложила в своем микроблоге фото, на котором позирует в бикини.

Правда, за выложенный материал звезде пришлось защищать свою репутацию: на Наталью обрушилась праведная ярость недовольных интернет-пользователей. Артистка удалила фотографию, однако на ее странице могут разгореться нешуточные страсти: Рудова опубликовала фото в полностью обнаженном виде, пишет сайт "Комсомольская правда".

Сама знаменитость заявила, что не собирается жить в рамках "зажатого общества" и его представителей, которые не могут "проявить себя", вынужденно проживая в рамках "норм".

Звезда также продолжила свою аргументацию, вспомнив, что великие деятели искусства оставили свой след в истории после воспевания женской красоты, которое обрело форму в виде прекрасных статуй. А в современном мире, сетует оскорбленная Рудова, бытует безграмотность и страх.

"Это лишь проекция вашего внутреннего мира и того, каким вы его в себе вырастили", – пишет Наталья на своей странице в "Инстаграм".

Впрочем, невзирая на заверения армии поклонников в правильном решении, некоторые осудили Наталью за наготу.

"Срам", "Все тоже самое мы видим в своем зеркале. Покажите нам лучше что-то более интересненькое из своей жизни", "И что, теперь попой вперед пошла? Товар, и не более", – пишут недовольные пользователи в Сети под публикацией (орфография и пунктуация сохранены – Прим. Ред.).

На днях Рудова выложила не менее компрометирующие кадры, опубликовав фото в полуобнаженном виде.