"Срам": Рудова взбесила пользователей Сети снимком без одежды

"Срам": Рудова взбесила пользователей Сети снимком без одежды
Наталья Рудова. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
"Звезда" Универа нарвалась на гневную критику

Российская киноактриса Наталья Рудова решила в очередной раз побаловать своих верных поклонников откровенным снимком, сделанным на одном из теплых пляжных курортов. Так, звезда выложила в своем микроблоге фото, на котором позирует в бикини.

Правда, за выложенный материал звезде пришлось защищать свою репутацию: на Наталью обрушилась праведная ярость недовольных интернет-пользователей. Артистка удалила фотографию, однако на ее странице могут разгореться нешуточные страсти: Рудова опубликовала фото в полностью обнаженном виде, пишет сайт "Комсомольская правда".

Сама знаменитость заявила, что не собирается жить в рамках "зажатого общества" и его представителей, которые не могут "проявить себя", вынужденно проживая в рамках "норм".

Звезда также продолжила свою аргументацию, вспомнив, что великие деятели искусства оставили свой след в истории после воспевания женской красоты, которое обрело форму в виде прекрасных статуй. А в современном мире, сетует оскорбленная Рудова, бытует безграмотность и страх.

"Это лишь проекция вашего внутреннего мира и того, каким вы его в себе вырастили", – пишет Наталья на своей странице в "Инстаграм".

Впрочем, невзирая на заверения армии поклонников в правильном решении, некоторые осудили Наталью за наготу.

"Срам", "Все тоже самое мы видим в своем зеркале. Покажите нам лучше что-то более интересненькое из своей жизни", "И что, теперь попой вперед пошла? Товар, и не более", – пишут недовольные пользователи в Сети под публикацией (орфография и пунктуация сохранены – Прим. Ред.).

На днях Рудова выложила не менее компрометирующие кадры, опубликовав фото в полуобнаженном виде.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Тихановская признала провал протестов в Белоруссии

Оппозиционерка объяснила, почему люди перестали выходить на акции

После предупреждения Кремля в России мобилизуют войска

Военных стягивают к побережью Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей