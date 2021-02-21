Артистка рассказала об этом в своем микроблоге

Певица Валерия опубликовала в соцсетях пост с шокирующей историей 23-летней Веры Пехтелевой, которую около трех часов убивал возлюбленный. Соседи слышали крики, звонили в полицию и умоляли правоохранителей приехать, однако никто на помощь не спешил. В итоге они решили самостоятельно выломать дверь, но было уже поздно.

Артистка подняла тему насилии над женщинами, указав, что справедливого наказания добиться выйдет маловероятно.

"В обвинении написали, что Владислав всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Так что убийца может получить небольшой срок, да еще выйти по УДО. Полицейские тоже могут избежать справедливого наказания и отделаться всего лишь штрафом за халатность", – написала она.

Такое отношение к насилию, считает артистка, уже стало нормой в России. Она заявила, что в государстве рассматривают это как многовековую традицию, в которую нельзя вмешиваться, а не как преступление.

В комментариях к публикации развернулась оживленная дискуссия. Некоторые заявили, что артистка не должна говорить на такие темы, другие заявили, что законы надо срочно ужесточать, третьи заявили, что девушка могла сама сбежать от обидчика и никто ей не мешал, а государство здесь не причем. Валерия в ответ на обвинения заявила, что давно занимается вопросом домашнего насилия и сама была его жертвой.

Артистка не раз говорила, что ее бывший супруг Александр Шульгин всячески над ней издевался. Руку на нее он поднимал и до брака, но звезда думала, что сможет справиться с нравом возлюбленного.