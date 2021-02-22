Необычный образ шоумена вызвал бурные обсуждения

Андрей Малахов – большой любитель скандальных историй. Артист и сам не прочь оказаться в центре внимания при очередных разборках. На этот раз он спровоцировал активные разговоры, нарядившись в женскую одежду. По крайней мере, именно так идентифицировали его новый наряд многочисленные подписчики.

На финальный выпуск популярного шоу "Танцы со звездами" Малахов пришел в атласной блузке кофейно-молочного цвета с пышным бантом. Провокационную рубашку артист прикрыл стильным пиджаком, однако пользователи Сети хорошо рассмотрели одеяние знаменитости. Некоторые предположили, что Андрей перепутал свою одежду с нарядами супруги, а другие отметили, что так одеваются секретарши.

"К чему эта женская рубашка, не понимаю...", "На первом фото явно рубашка жены", "Нет для мужчины эта блузка. Может, я что-то не понимаю?", "Блузочка в стиле "секретарский шик", "Что за наряд? Боже, что с Малаховым!", "Точно такая блузка была у моей сестры в восьмидесятых годах", – делятся впечатлениями ошарашенные подписчики шоумена.

К слову, недавно артист рассказал о жуткой истории, случившейся в его жизни. Однажды в квартире шоумена оказались останки покойной жены друга.