Одежду вывозили мешками: фигуристку Слуцкую нагло обобрали

Известную спортсменку предал человек, которому она доверила самое дорогое

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о неприятном жизненном опыте.

Женщина, которой она доверила самое дорогое, ребенка, оказалась предательницей. Неприглядная правда об одной из нянь открылась Слуцкой два года назад. Как рассказала фигуристка, она откладывала детские вещички, чтобы помочь нуждающимся семьям. Однажды она обнаружила, что вся одежда пропала. Оказалось, что няня нечиста на руку.

Вещи "вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе..." – предположила Слуцкая. О неприятной истории она рассказала в своем Инстаграм.

Спортсменка отметила, что воровство среди нянь явление, к сожалению, нередкое. Однако тут же добавила, что не все охочи до чужого добра. Среди ее помощниц было и множество порядочных женщин.

Ранее бывшая возлюбленная Табакова рассказала, как ее обворовывала домработница.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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