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Развод Полины Гагариной с Дмитрием
Исхаковым стал одной из самых обсуждаемых тем прошлого года. Однако и в 2021-м
страсти вокруг бывшей пары не утихают. Сегодня экс-возлюбленный знаменитой певицы,
известный фотограф, подлил масла в огонь. Исхаков опубликовал фотографию
Гагариной в чем мать родила. Прикрывало тело артистки только белоснежное
полотенце.
На снимке из личного архива Полина Гагарина позирует на фоне темной шторы. Кадр выполнен в черно-белых тонах. Певица будто только покинула ванную комнату: ее голова обмотана полотенцем, а тело прикрывает еще один кусок банной ткани.
Для того чтобы придать снимку оригинальности, на указательный палец Полины нанесли рисунок в виде усиков. Этот палец артистка приложила к верхней губе.
Подписчики Дмитрия Исхакова с одобрением отреагировали на пикантный кадр с популярной певицей.
"Отличная фотография. Интересная, с историей", "Нравится", "Это любовь", "Очень красивое фото!" – пишут комментаторы.
К слову, недавно Гагарину застукали с новым избранником на свидании. Парочка сбежала с премьеры в "Октябре".
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