Экс-супруг выложил фото Гагариной без белья

Экс-супруг выложил фото Гагариной без белья
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ пришел в восторг от откровенного снимка знаменитости

Развод Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым стал одной из самых обсуждаемых тем прошлого года. Однако и в 2021-м страсти вокруг бывшей пары не утихают. Сегодня экс-возлюбленный знаменитой певицы, известный фотограф, подлил масла в огонь. Исхаков опубликовал фотографию Гагариной в чем мать родила. Прикрывало тело артистки только белоснежное полотенце.

На снимке из личного архива Полина Гагарина позирует на фоне темной шторы. Кадр выполнен в черно-белых тонах. Певица будто только покинула ванную комнату: ее голова обмотана полотенцем, а тело прикрывает еще один кусок банной ткани.

Для того чтобы придать снимку оригинальности, на указательный палец Полины нанесли рисунок в виде усиков. Этот палец артистка приложила к верхней губе.

Подписчики Дмитрия Исхакова с одобрением отреагировали на пикантный кадр с популярной певицей.


"Отличная фотография. Интересная, с историей", "Нравится", "Это любовь", "Очень красивое фото!" – пишут комментаторы.

К слову, недавно Гагарину застукали с новым избранником на свидании. Парочка сбежала с премьеры в "Октябре". 

Ольга ФЕДОРОВА

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