Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Фото: pixabay.com
Александр Жданов скончался на 71-м году жизни

Печальную новость сообщили представители театра “На Литейном”. Жданов скончался в Петербурге.

Смерть артиста стала “большим горем для всего коллектива”, говорится в сообщении. Актер был душой всей труппы. В театре Жданов прослужил 45 лет. Коллектив готовился в марте отмечать его творческий юбилей, отмечается на странице "ВКонтакте".

Причины смерти пока не сообщаются. Неизвестны также дата и место прощания с артистом.

Помимо работы в театре “На Литейном”, где он сыграл более четырех десятков ролей, Жданов известен и по ролям в фильмах и сериалах. Это “Старшина”, “Последнее лето детства”, а также “Улицы разбитых фонарей – 3”.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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