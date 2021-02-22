Скоропостижно скончалась сыгравшая радистку Кэт актриса

Скоропостижно скончалась сыгравшая радистку Кэт актриса
Фото: pixabay.com
Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни

О смерти народной артистки РСФСР сообщил телеведущий Андрей Малахов. Печальная новость появилась в твиттере шоумена.

"Умерла актриса Екатерина Градова", – говорится в сообщении.

Артистке было 74 года.

Советская актриса наиболее известна по роли радистки Кэт в легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны".

Причины смерти Градовой пока не сообщаются.

Напомним, артистка сс 1971 по 1974 была замужем занародным артистом РСФСР Андреем Мироновым. В 1973 году они стали родителями – появилась на свет дочь Мария. Сегодня она известная актриса, народная артистка России.

Мария Миронова в своем Инстаграм подтвердила трагическую новость.

"Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни.. Сердце разрывается.. Пожалуйста, господа журналисты, оставьте меня на время в покое..."

– написала она.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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