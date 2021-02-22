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Сегодня стало известно о трагедии
в сфере кинематографа. На 71-м году оборвалась жизнь известного артиста
Александра Жданова. По словам худрука театра "На Литейном", к печальному
событию привела продолжительная болезнь знаменитости.
В этом театре Жданов проработал почти 45 лет. Глава учреждения Сергей Морозов подчеркнул, что работать с артистом было одним удовольствием.
К сожалению, тяжелый недуг заставил Жданова все реже появляться на сцене родного театра. Чем конкретно болел Александр Михайлович, худрук уточнять не стал.
В беседе с "Пятым каналом" Морозов отметил, что Жданова отличало искрометное чувство юмора: артист умел остроумно пошутить по любому поводу.
Напомним, широкому зрителю Александр Михайлович запомнился ролями в популярном телесериале "Улицы разбитых фонарей" и фильме "Старшина".
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