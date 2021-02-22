Названа причина смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"

Тяжелый недуг унес жизнь знаменитости

Сегодня стало известно о трагедии в сфере кинематографа. На 71-м году оборвалась жизнь известного артиста Александра Жданова. По словам худрука театра "На Литейном", к печальному событию привела продолжительная болезнь знаменитости.

В этом театре Жданов проработал почти 45 лет. Глава учреждения Сергей Морозов подчеркнул, что работать с артистом было одним удовольствием.

К сожалению, тяжелый недуг заставил Жданова все реже появляться на сцене родного театра. Чем конкретно болел Александр Михайлович, худрук уточнять не стал.

В беседе с "Пятым каналом" Морозов отметил, что Жданова отличало искрометное чувство юмора: артист умел остроумно пошутить по любому поводу.

Напомним, широкому зрителю Александр Михайлович запомнился ролями в популярном телесериале "Улицы разбитых фонарей" и фильме "Старшина".

Ольга ФЕДОРОВА

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