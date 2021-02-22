По меркам знаменитостей, телеведущий живет весьма скромно

После внезапной смерти журналистки Юлии Норкиной к фигуре ее супруга Андрея приковано пристальное внимание. Впрочем, жизнь Норкина всегда интересовала прессу. Знаменитый россиянин является одним из самых успешных отечественных телеведущих.

Однако, несмотря на удачно сложившуюся карьеру, Андрей живет достаточно скромно. Когда-то они вместе с супругой Юлией облюбовали местечко в подмосковном городе Пушкино. Звездное семейство решило не гнаться за престижным местом проживания и осталось в этот обычном областном городке.

Впрочем, жилище Норкиных, по меркам среднестатистического россиянина, выглядит весьма респектабельно. Трехэтажный особняк окружен густым лесом. Внутри звездного гнездышка есть камин, оснащенная решеткой с витиеватым узором лестница. Красивые большие окна позволяют солнечному свету озарять комнаты дома. В холле на полу уложена плитка, а в гостиной паркет.

Как отмечают авторы канала "Первый звездный" в "Яндекс.Дзен", этот дом куплен в ипотеку в 2005 году. Телеведущий до сих пор расплачивается за семейное гнездышко. Помимо родных людей, в особняке обитает много животных: целых семь кошек и столько же собак.

Кстати, недавно Норкин ввел в ступор зарвавшегося в студии эксперта. Журналист заставил умолкнуть своего оппонента компрометирующим видеороликом.