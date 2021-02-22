Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" скоропостижно скончалась в 74 года

Известие о смерти Екатерины Градовой потрясло ее семью, коллег и поклонников. Близким выражают соболезнования, знавшие ее лично артисты делятся воспоминаниями.

Так, актриса Наталья Селезнева, с которой Градова служила в Московском академическом театре Сатиры, рассказала, как прошли последние годы жизни артистки и что на нее сильно повлияло.

Екатерину любили зрители, с пиететом относились коллеги, вспоминает Наталья. Когда она пришла в театр, это была красивая женщина в расцвете сил, у нее было много ролей. Однако жизнь ее складывалась странно, считает Селезенева. По мнению актрисы, на Градову сильно повлияло завершение ее творческой карьеры. Уход из театра плохо сказался на артистке, отметила она в разговоре с "Пятым каналом".

Ранее о смерти матери высказалась актриса Мария Миронова. В своем Инстаграм она написала, что у нее разрывается сердце. И попросила журналистов хотя бы на время дать ей побыть наедине со своим горем.