Артисту тяжело дается разлука

Александр Балуев у большинства россиян прочно ассоциируется с образом сильного мужчины и бравого военного. Артист обычно играет брутальных героев, которые могут справиться с любой опасностью. Однако в жизни Балуев оказался человеком, который на первое место ставит теплые отношения в семье. При этом сейчас знаменитость переживает не лучшие времена – ему пришлось надолго расстаться с любимой дочерью Марусей.

Все дело в пресловутой пандемии. Наследница артиста проживает в Варшаве. Ограничения, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, лишили родственников возможности лично встретиться.

Александр признался, что очень близок с Марией-Анной и тяжело переживает разлуку. Артист ждет не дождется, когда эпидемиологическая обстановка в мире стабилизируется, и границы снова будут открыты.

"Я люблю свою дочь безгранично. Маруся – моя главная любовь в жизни", – откровенничает в беседе с изданием "Семь дней" звезда "Антикиллера" и "Кандагара".

Любимец миллионов также рассказал, что с годами у него кардинально поменялось отношение к любви между мужчиной и женщиной. Балуев считает, что любая страсть проходит, а спутника жизни нужно выбирать головой и сердцем. Также знаменитость раздражает, что сейчас в кинематографе перестали показывать простые человеческие взаимоотношения.