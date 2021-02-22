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Наследница Ларисы Долиной Алина показала звездную маму в эффектном наряде.
Певица предстала на снимках, которые опубликовала девушка в своем Инстаграм, в элегантном и необычном образе. Долина позировала в черном комбинезоне с золотым поясом. Сверху она накинула белую мантию из полупрозрачной ткани. Завершала образ эффектная прическа и яркий макияж.
На кадрах Долина выглядит заметно помолодевшей и похудевшей. Поклонники оценили преображение звезды и написали множество комплиментов под публикацией. Не прошли мимо и коллеги.
Изменения во внешности певицы оценила Лолита Милявская, поставившая смайлики в виде огня и аплодисментов. Некоторые фанаты сначала не узнали Долину.
"Вот это я понимаю– королевское преображение", "А я подумала это дочка )" "Боже, как похудела",
– написали комментаторы.
Ранее Сергей Пенкин рассказал, кто помешал его дружбе с Ларисой Долиной. Артист признался, что сейчас они совсем не общаются.
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