Внешность певицы не оставила равнодушными ни коллег, ни поклонников

Наследница Ларисы Долиной Алина показала звездную маму в эффектном наряде.

Певица предстала на снимках, которые опубликовала девушка в своем Инстаграм, в элегантном и необычном образе. Долина позировала в черном комбинезоне с золотым поясом. Сверху она накинула белую мантию из полупрозрачной ткани. Завершала образ эффектная прическа и яркий макияж.

На кадрах Долина выглядит заметно помолодевшей и похудевшей. Поклонники оценили преображение звезды и написали множество комплиментов под публикацией. Не прошли мимо и коллеги.

Изменения во внешности певицы оценила Лолита Милявская, поставившая смайлики в виде огня и аплодисментов. Некоторые фанаты сначала не узнали Долину.

"Вот это я понимаю– королевское преображение", "А я подумала это дочка )" "Боже, как похудела",

– написали комментаторы.