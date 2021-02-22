"Королевское преображение": дочь показала помолодевшую Долину

"Королевское преображение": дочь показала помолодевшую Долину
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Внешность певицы не оставила равнодушными ни коллег, ни поклонников

Наследница Ларисы Долиной Алина показала звездную маму в эффектном наряде.

Певица предстала на снимках, которые опубликовала девушка в своем Инстаграм, в элегантном и необычном образе. Долина позировала в черном комбинезоне с золотым поясом. Сверху она накинула белую мантию из полупрозрачной ткани. Завершала образ эффектная прическа и яркий макияж.

На кадрах Долина выглядит заметно помолодевшей и похудевшей. Поклонники оценили преображение звезды и написали множество комплиментов под публикацией. Не прошли мимо и коллеги.

Изменения во внешности певицы оценила Лолита Милявская, поставившая смайлики в виде огня и аплодисментов. Некоторые фанаты сначала не узнали Долину.

"Вот это я понимаю– королевское преображение",  "А я подумала это дочка )" "Боже, как похудела",

– написали комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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