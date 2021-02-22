Сердце звезды фильма "Семнадцать мгновений весны" не выдержало

У знаменитой актрисы Екатерины Градовой случился инсульт. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишут СМИ.

Как рассказали в окружении семьи артистки, несчастья ничего не предвещало. Градова чувствовала себя вполне сносно. Однако внезапно ей стало плохо. Приехавшие к звезде медики диагностировали инсульт.

Екатерину отвезли в больницу. Врачи приняли решение оперировать, но, к несчастью, сердце актрисы не выдержало. Она скончалась. Об этом сообщает МК.

Дочь Градовой Мария Миронова была за границей, когда случилась беда. Актриса улетела в отпуск на Мальдивы. Завтра она вернется в Москву, говорится в материале.

Похоронят звезду фильма "Семнадцать мгновений весны" на Троекуровском кладбище. Траурная церемония пройдет в среду, 24 февраля.