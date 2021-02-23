"Сочное сердечко": Муцениеце снялась для пикантной "поздравительной открытки" на 23 февраля

"Сочное сердечко": Муцениеце снялась для пикантной "поздравительной открытки" на 23 февраля
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Откровенное фото вызвало бурные споры среди подписчиков

Сегодня вся страна отмечает День защитника Отечества. Агата Муцениеце тоже решила поздравить мужчин с праздником, однако выбрала для этого весьма оригинальный способ. Актриса опубликовала фотографию, на которой главный акцент поставлен на загорелые ягодницы знаменитости.

Под постом с необычным снимком бывшая супруга Павла Прилучного написала, что на этом кадре можно разглядеть "сердечко", которое она адресует всем защитникам Отечества.

Артистка поздравила представителей сильного пола с праздником и призналась, что женщины очень нуждаются в мужчинах. По мнению Муцениеце, именно ради них они "худеют, красятся и наряжаются".

Среди подписчиков Агаты разразились бурные споры. Некоторые отметили прекрасные формы артистки. Другие удивились откровенности кадра, который опубликовала недавно разведенная знаменитость.

"При Павле такого не было", "Красотка", "Сердечко очень потрясает и сочное", "В наше время более актуально то сердце, которое в груди находится", "Такую чушь я давно не читала", "Агата, вы превосходная!" – разошлись во мнениях комментаторы.

Ранее стало известно о желании Муцениеце родить еще одного ребенка. По словам актрисы, она мечтает о появлении в ее семье "кудрявого мальчика".

Ольга ФЕДОРОВА

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игорь
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а слабо голой без прекрытия?
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