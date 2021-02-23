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Сегодня вся страна отмечает День
защитника Отечества. Агата Муцениеце тоже решила поздравить мужчин с
праздником, однако выбрала для этого весьма оригинальный способ. Актриса
опубликовала фотографию, на которой главный акцент поставлен на загорелые
ягодницы знаменитости.
Под постом с необычным снимком бывшая супруга Павла Прилучного написала, что на этом кадре можно разглядеть "сердечко", которое она адресует всем защитникам Отечества.
Артистка поздравила представителей сильного пола с праздником и призналась, что женщины очень нуждаются в мужчинах. По мнению Муцениеце, именно ради них они "худеют, красятся и наряжаются".
Среди подписчиков Агаты разразились бурные споры. Некоторые отметили прекрасные формы артистки. Другие удивились откровенности кадра, который опубликовала недавно разведенная знаменитость.
"При Павле такого не было", "Красотка", "Сердечко очень потрясает и сочное", "В наше время более актуально то сердце, которое в груди находится", "Такую чушь я давно не читала", "Агата, вы превосходная!" – разошлись во мнениях комментаторы.
Ранее стало известно о желании Муцениеце родить еще одного ребенка. По словам актрисы, она мечтает о появлении в ее семье "кудрявого мальчика".
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