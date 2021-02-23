Шоумен сразил женщин красотой

Стилист Сергей Зверев шокировал россиян снимком, опубликованным в "Инстаграме". Еще совсем молодая знаменитость предстал перед народом в неожиданном виде. Однако на этот раз удивление публики вызвала не эпатажная внешность, а наоборот – облик артиста до всех изменений.

Зверев разместил на своей страничке снимок в армейской форме из дембельского альбома в первый год своей службы. Звезда выглядит иначе, чем в нынешний период – нет никаких следов вмешательств специалистов, ярких окрашенных волос и броского макияжа. Парень выглядит очень молодо и естественно.

В 80-х стилист подавал большие надежды в качестве военного. Тогда он служил в Польше, был заместителем командира взвода, а позже дослужился до звания старшего сержанта. Публикацию он приурочил к празднованию Дня защитника Отечества.

"Поздравляю всех кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!", – написал стилист под снимком.

Россиян Сергей Зверев буквально сразил снимком. Особую активность проявили женщины, которые пришли в восторг от молодого красавца.

"Я в шоке, и не узнала бы. И не знала, что служили. Моё уважение только растет...Просто браво", "Какой славный мальчишка", "Вот уж точно – молодость важней погон", – написали люди в комментариях.

Некоторое время назад вокруг Сергея Зверева и его приемного сына разгорелся скандал. Шоумен тайно выписал наследника из квартиры после крупной ссоры. Однако парень просто так сдаваться не намерен.