Вдовец Легкоступовой забаррикадировался в квартире певицы

Яхтсмен поменял замки и не пускает туда родственников покойной

Юрий Фирсов, последний муж Валентины Легкоступовой, буквально захватил квартиру певицу. Об этом сообщили адвокаты. Также мужчина старательно пытается "наложить лапу" на остальное наследство.

Сергей Жорин рассказал, что Фирсов практически забаррикадировался в апартаментам – сменил замки и никого туда не пускает. Яхтсмен сделал это сразу же после того, как получил документы о вступлении в наследство.

"Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности – детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет", – рассказал Жорин, отметив, что сам вдовец, прожив с супругой в браке 40 дней, сменил замки через час после получения наследства.

Адвокат рассказал РЕН ТВ, что при этом Фирсов во всех интервью рассказывает, как содержал всю семью Легкоступовой.

Также, считает Жорин, мужчина заявил, что пропавшая из квартиры сумка с ценностями принадлежит ему, чтобы не допустить родных погибшей жены к имуществу.

Сейчас яхтсмен заявляет, что собирается жить в квартире покойной жены. По его словам, после кончины Валентины Легкоступовой он стал бомжом. Вернувшись в Москву он был вынужден питаться в столовой и жить в гостинице, пока не получил документы на наследство.