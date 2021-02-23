Звезде нелегко дается новый этап

За перипетиями в судьбе Лолиты Милявской наблюдала вся страна. Скандальный развод с последним мужем серьезно сказался на артистке. Однако талантливая и сильная женщина пережила этот период и сейчас активно развивается в новом амплуа. Но и здесь не обходится без нервов.



Все дело в том, что Милявская решила стать актрисой. 24 февраля знаменитость блеснет в роли невесты в постановке "Женитьба" Юрия Грымова. Певица очень волнуется, ведь для нее это совсем новая сфера деятельности.

"У меня реально панические атаки", – признается звезда.

Для того чтобы как-то успокоиться, Лолите приходится принимать таблетки. По словам новоиспеченной актрисы, теперь ее сумка походит на огромную аптечку.

Милявская откровенно рассказала о некоторых промахах, которые допускает во время репетиций. Иногда певица забывает текст. В таком случае на выручку приходят опытные партнеры по сцене. Артисты импровизируют и в итоге постановка не страдает из-за забывчивости Лолиты.

Лола тепло отзывается о новых коллегах, пишет "СтарХит". Артистам театра "Модерн" быстро удалось подружиться и найти общий язык со звездой эстрады.

При этом вокруг личной жизни Милявской продолжают ходить слухи. Некоторые приписывают ей шестое замужество, впрочем, сама Лолита недавно заявила, что больше не хочет официально узаконивать отношения.