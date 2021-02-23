Галкин похвастался скромным подарком от Пугачевой на 23 февраля

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С раннего утра Алла Пугачева поздравила двух главных мужчин своей жизни – супруга Максима и сына Гарри. Однако в качестве подарка Примадонна не стала выбирать роскошные и дорогие вещи, подарив мальчику простую рубашку в клетку. Наследник артистки пришел в восторг от презента.
Самым важным для Гарри стало то, что подаренная рубашка в точности напоминала вещь его отца. В своем микроблоге в "Инстаграм" Максим Галкин опубликовал фото, на котором мальчик облачен в праздничный подарок от матери. При этом он был одет практически одинаково со своим отцом.
"Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы – он такой счастливый", – написал Галкин.
За пару часов публикация произвела настоящий фурор в Сети – подписчики поставили больше 300 тысяч лайков и оставили почти 5 тысяч восторженных комментариев.
"Копия ваша. С праздником, настоящий мужчина, который смог сделать свою женщину счастливой, спасибо, что охраняете ее", – пишут люди (орфография и пунктуация сохранены – прим. редакции).
Некоторые поклонники предложили Максиму сделать аналогичный подарок супруге и дочери на грядущий женский праздник.
В последнее время Алла Пугачева заметно помолодела. Врач выдала подробности, к каким хирургическим ухищрениям прибегнула артистка.
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